Crise des hydrocarbures : Le Niger va fournir du gasoil à ses voisins du Sahel dont le Tchad

L'Alliance des États du Sahel (AES) a annoncé que le Niger s'est engagé à fournir du gasoil au Tchad, au Mali et au Burkina Faso. Cette initiative vise à répondre aux besoins énergétiques de ces pays et à renforcer la solidarité régionale. Un protocole d'accord a été signé lors d'une réunion des ministres de l'énergie tenue à Niamey le 17 février.



Ce document officiel scelle l'engagement du Niger et met en avant la volonté commune des pays concernés de renforcer leur coopération énergétique. Il souligne également l'importance accordée par le Niger à son rôle central dans la résolution des défis énergétiques auxquels fait face la région du Sahel.



Le communiqué publié après la réunion précise que des discussions sont en cours avec le Togo pour inclure ce pays dans cet accord de fourniture de gasoil. Cette démarche inclusive témoigne de l'ambition du Niger d'être un acteur clé dans la résolution des problèmes énergétiques qui touchent toute la région.



Cette décision prise par le Niger est louable car elle montre sa volonté d'aider ses voisins tout en renforçant les liens régionaux. En fournissant du gasoil aux pays voisins, le Niger contribue ainsi à stabiliser leur approvisionnement énergétique et facilite leur développement économique.



Il convient également de souligner que cette initiative offre une solution concrète face aux défis posés par la crise des hydrocarbures. En partageant leurs ressources avec les autres pays sahéliens, le Niger montre l'exemple d'une coopération régionale efficace et solidaire.