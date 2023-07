Crise des réfugiés : l'Union européenne prête à soutenir le Tchad

Le séjour du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, Mahamat Saleh Annadif et sa délégation, se poursuit dans la capitale belge.



La délégation tchadienne, conduite par le chef de la diplomatie tchadienne, s'est entretenue le 4 juillet au siège de l’Union européenne, avec M. Janez Lenarčič, commissaire européen à l'aide humanitaire et à la réaction aux crises.



Cette rencontre vise à renforcer et rendre dynamiques, les liens de coopération entre le Tchad et les pays de l'Union européenne, dans le domaine de l'aide humanitaire, la gestion des crises et l’accompagnement du programme politique du gouvernement.



Des échanges fructueux ont permis aux deux délégations d’identifier les domaines prioritaires d’intervention et les besoins urgents à couvrir, notamment la situation des réfugiés, le soutien de l’Union européenne au processus de la transition, entre autres, explique le service de presse du ministère tchadien des Affaires étrangères.



Le Tchad accueille un nombre important des réfugiés provenant des pays voisins et est confronté à une situation humanitaire préoccupante. Le ministre d’État a mis la lumière sur la charge considérable que le Tchad supporte à ce sujet, et a sollicité, de manière urgente, le soutien de l'Union européenne pour faire face à cette situation humanitaire critique.



De son côté, le commissaire européen à l'aide humanitaire et à la réaction aux crises a salué les efforts fournis par le Tchad en matière d’accueil des réfugiés, et a rassuré la délégation tchadienne, quant à la disponibilité de l’Union européenne à soutenir le Tchad pour faire face à cette situation.



De même, M. Janez Lenarčič a indiqué que son institution continuera à accompagner le Tchad pour réussir sa transition politique. Pour concrétiser les discussions fructueuses qui ont eu lieu ce jour à Bruxelles, le commissaire européen a informé la délégation tchadienne qu’il se rendra au Tchad dans les jours à venir.