Crise du logement : les ministres africains des Finances et du Logement publient une déclaration

Les ministres africains et les chefs de délégation des ministères en charge de l'habitat et du développement urbain, les ministres africains des finances, les directeurs et la direction de Shelter-Afrique, ainsi que des représentants d'institutions internationales, régionales et nationales, du secteur privé et de la société civile, ont convenu de renforcer les mécanismes de production de masse de logements décents et abordables sur le continent, afin de parvenir au développement social et économique.

Dans un communiqué intitulé "Déclaration de Yaoundé", publié lors de la 40ème Assemblée Générale Annuelle de Shelter-Afrique, qui s'est tenue à Yaoundé, au Cameroun, du 21 au 24 Juin 2021, les participants ont décidé de relever les défis qui ont entravé les efforts visant à fournir des logements décents et abordables en Afrique.



En référence à la déclaration, le directeur général du Groupe de Shelter-Afrique, Andrew Chimphondah, a félicité les participants d'avoir fait cette " démarche audacieuse", ajoutant que la Déclaration de Yaoundé avait tourné une nouvelle page dans la quête africaine du logement pour tous. Actuellement, la plupart des pays africains sont confrontés à une crise du logement due à une forte croissance démographique, à une urbanisation accrue, à une mauvaise planification urbaine, à des marchés fonciers dysfonctionnels, à la hausse des coûts de construction, à la prolifération des établissements informels et à des systèmes financiers sous-développés.



La déclaration aborde en détail les questions de leadership et de gouvernance, de politiques et de législation, de coordination, de systèmes fonciers, de finances et de fiscalité, de renforcement des capacités et d'adoption de nouvelles technologies de construction. Pour assurer la mise en œuvre des résolutions contenues dans la déclaration, les délégués ont nommé une équipe de six membres dirigés par la responsable des services juridiques de Shelter Afrique, Mme Houda Boudlali, et le conseiller régional de l'ONU-Habitat, Dr. Claude Albert Meutchehe Ngomsi, comme facilitateurs.

Chaque État membre devra désigner un interlocuteur chargé de rendre compte de la mise en œuvre des recommandations aux membres du groupe de suivi qui feront un rapport sur l'état de la mise en œuvre des résolutions lors de la prochaine session de la 41ème Assemblée Général de Shelter-Afrique à Victoria Falls, au Zimbabwe.