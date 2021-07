AFRIQUE Crise en Libye : Denis Sassou N’Guesso appelle les acteurs politiques libyens au dépassement

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 28 Juillet 2021

Le président du conseil présidentiel libyen a regagné son pays le mardi 27 juillet après une visite officielle de 48 heures à Brazzaville. Mohamed el-Menfi a échangé avec Denis Sassou N’Guesso en tête sur le retour de la paix et de la sécurité en Libye. Le président du comité de haut niveau de l'union africaine sur la Libye a réitéré son appel au dépassement à tous les acteurs politiques libyens indique le communiqué final sanctionnant ladite visite.





Selon le communiqué publié au terme de la visite du dirigeant libyen à Brazzaville, le président du comité de haut niveau de l’Union africaine sur la Libye, Denis Sassou N’Guesso a réitéré son appel au dépassement à tous les acteurs politiques libyens, tout en les invitant à privilégier l’intérêt de leur pays et à œuvrer résolument pour l’unité, la paix et la réconciliation nationale. Denis Sassou N’Guesso a réaffirmé sa disponibilité et son engagement à accompagner jusqu’au bout, les libyens dans le règlement définitif de la crise dans leurs pays.



Le président congolais a saisi l’occasion pour informer son hôte de l’envoi prochain d’une mission gouvernementale d’information en Libye ainsi que de la convocation, dans les jours à venir, d’une réunion du comité de haut niveau de l’Union africaine.



Au cours de leurs échanges, indique ce communiqué, Denis Sassou N’Guesso et Mohamed el-el-Menfi ont lancé un appel au respect par tous les pays des engagements pris à la conférence de Berlin, tenue en décembre 2019 et renouvelés à l’occasion des deux réunions du Comité international de suivi, tenues à Munich, en janvier 2020 et à Berlin, en juin 2021.



Le même communiqué a révèle que le dirigeant libyen a salué le président congolais, Denis Sassou N’Guesso, en même temps, président du comité de haut niveau de l’Union africaine sur la Libye pour son l’engagement constant dans la recherche d’une solution de sortie de crise en Libye.



Le président du conseil présidentiel libyen, a ainsi remercié son homologue congolais qui, à son tour, a félicité son hôte pour son élection à la tête de la Libye. Le chef de l’Etat congolais a également salué les avancées déjà obtenues par les nouvelles autorités libyennes depuis leur arrivée aux affaires.



Se félicitant des conclusions de la 2ème réunion du Comité International de suivi de la conférence de Berlin sur la Libye, tenue le 23 juin 2021 à Berlin, les deux hommes d’Etat ont mis l’accent sur les exigences liées à la réussite des prochaines élections générales du 24 décembre 2021 en Libye. Avant de rappeler l’impérieuse nécessité d’approfondir le processus de réconciliation, ils ont évoqué les défis à relever urgence, à l’instar de la consolidation du cessez-le-feu, du respect de l’embargo sur les armes, de l’unification des institutions militaires et financières du pays, du retrait du territoire libyen des combattants étrangers et mercenaires.





