Crise en RCA : un émissaire angolais reçu par le président du Tchad

Le président du Conseil Militaire de Transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a accordé jeudi dernier, une audience à un émissaire angolais. Ce dernier était porteur d’un message verbal de son président, Joao Manuel Goncalves Lourenço, au chef de l’Etat tchadien.



Il faut rappeler qu'en janvier dernier, Luanda, la capitale angolaise, a abrité un mini-sommet de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la région des Grands Lacs, consacré à la résolution de la crise centrafricaine. C’était à l’invitation du président angolais, Joao Manuel Goncalves Lourenço. A l’issue de ce sommet, une feuille de route a été tracée pour aider les frères ennemis centrafricains à fumer le calumet de la paix.



Ce jeudi 22 juillet 2021, l’émissaire angolais Jose Luis Caetano de Sousa est venu rendre compte, dans les moindres détails, des avancées des pourparlers au président du Conseil Militaire de Transition, président de la République, chef de l’Etat. A cette occasion, le président du CMT a salué l’engagement et le leadership du président angolais, en faveur de la paix et de la sécurité en RCA.