Cette crise affecte profondément la confiance des citoyens envers leurs institutions. Beaucoup se sentent déçus par la démocratie représentative, et les appels à la démission d'Emmanuel Macron se multiplient, même parmi les modérés. Pourtant, des questions restent : si le président partait, quelles seraient les alternatives ? Que ferait-on ensuite pour rétablir la stabilité ?





Malgré ce contexte politique troublé, les Français continuent de montrer leur savoir-faire dans d'autres domaines. En juillet, le succès des Jeux Olympiques de Paris a montré une organisation exemplaire. De même, les travaux de restauration de Notre-Dame de Paris suscitent une grande fierté nationale. Cela soulève une question : pourquoi ces talents ne se retrouvent-ils pas dans la gestion politique ?





En somme, cette crise est un moment historique inédit, qui dépasse les repères habituels des commentateurs et des historiens. Elle ouvre un débat nécessaire sur l'avenir de la démocratie française et sur les moyens de surmonter ces blocages institutionnels.