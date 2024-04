Crise soudanaise : 570 000 Soudanais ont cherché refuge dans l'Est du Tchad

La majorité de ces nouveaux arrivants sont originaires du Darfour, une région du Soudan profondément touchée par la violence et l’instabilité croissante. L’ONU estime que jusqu’à 200 000 personnes pourraient être contraintes de fuir vers l’est du Tchad au cours des trois prochains mois. Avec la saison des pluies approchant, le HCR a besoin d’une logistique massive pour déplacer les réfugiés des zones frontalières et assurer leur sécurité et leur protection. Cela implique la mise en place immédiate de nouveaux camps et l’extension des camps existants.



Le Tchad compte désormais plus de 680 000 réfugiés et plus de 380 000 déplacés internes1. Pour intensifier ses interventions, le HCR a besoin de 214 millions de dollars pour fournir une aide vitale aux personnes déplacées de force au Tchad, dont 72 millions de dollars sont nécessaires pour la réponse d’urgence aux réfugiés fuyant le conflit au Soudan. Malheureusement, les besoins du HCR pour le Tchad ne sont actuellement financés qu’à hauteur de 16 %. La situation reste critique, et l’aide humanitaire est une lueur d’espoir pour les familles déracinées par la crise.