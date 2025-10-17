Crise soudanaise : le chef de l’état tchadien accorde une audience à la délégation quadripartite

En marge de son séjour à Rome, le président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a accordé une audience à une délégation quadripartite mise en place par le président américain Donald Trump, dans le but de réconcilier les frères ennemis soudanais.



Ce mécanisme, chargé de favoriser le retour de la paix au Soudan, regroupe les États-Unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte et les Émirats arabes unis.



La délégation, composée notamment de Massad Boulous, conseiller principal du président américain, et de Waleed Elkhereiji, vice-ministre saoudien des Affaires étrangères, est venue édifier le Maréchal sur l’évolution de cette initiative cherchant un règlement pacifique de la crise soudanaise.



Les hauts émissaires américain et saoudien ont exposé les différentes démarches entreprises pour parvenir à une paix durable au Soudan. Ils ont sollicité le soutien du Tchad dans ce processus, en soulignant le rôle crucial que le pays peut jouer à cet égard.



En réponse, le chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a rappelé que le Tchad n’a ménagé aucun effort pour prévenir le déclenchement de la guerre au Soudan, un pays frère et voisin. Lorsque la guerre a éclaté malgré les efforts déployés auprès des parties belligérantes, le Tchad a constamment appelé à un cessez-le-feu, au dialogue et à la réconciliation, tout en accueillant sur son sol un grand nombre de réfugiés soudanais.



En tant que pays voisin immédiat, le Tchad subit et continue de subir les répercussions humanitaires, sécuritaires, environnementales et socio-économiques de cette guerre, a-t-il ajouté. Fidèle à son engagement pour la paix au Soudan, le Tchad soutient toute initiative allant dans ce sens, notamment cette démarche quadripartite, a affirmé le chef de l’État. Il a conclu en félicitant le président américain pour son implication dans la résolution de la crise à Gaza, et en formulant le vœu que cette nouvelle dynamique aboutisse à un accord de paix global et durable au Soudan.