Croatie : la HAMA du Tchad participe à une conférence mondiale sur les plateformes numériques

Une conférence internationale intitulée « la gouvernance des plateformes numériques : élaboration d’un forum mondial de réseaux », se tient du 18 au 19 juin 2024, à Dubrovnik, en Croatie.



Elle s’inscrit dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les discours de haine, en vue, d’une part, de répondre à la montée préoccupante de la xénophobie, du racisme et de l’intolérance, exacerbée par les technologies de communication modernes, et, d’autre part, d’unir toute la communauté mondiale pour défendre les droits humains et le maintien de l’Etat de droit.



Le président de la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA), Abderamane Barka Abdoulaye Doningar, participe activement à cette conférence internationale, organisée par l’Agence croate des médias électroniques, avec le soutien de l’UNESCO, dans le cadre de l’initiative, « pour un internet de confiance ».



Elle est consacrée, non seulement à l’élaboration des principes pour la gouvernance des plateformes numériques, mais aussi au rôle crucial des régulateurs des contenus numériques, dans la protection des droits humains et de la lutte contre toutes les formes de haine, véhiculées par les médias électroniques.



Enfin, les présidents des instances de régulation, les représentants de la société civile, des plateformes numériques et autres partenaires impliqués dans l’initiative, « pour un internet de confiance », procéderont au lancement d’un forum mondial de réseaux de régulateurs dans l’optique de construire un espace mondial et collaboratif de discussions et d’échanges de bonnes pratiques, dans la régulation des plateformes numériques.



Il faut dire que cette conférence internationale de Croatie a été précédée d’une autre sur le thème « construire un solide partenariat dans la sincérité pour mieux gérer les moments de crises »