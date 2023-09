Cuba : le président centrafricain clôture sa visite après des discussions sur les grandes puissances

Avant sa dernière journée de participation à cette importante réunion, le chef de l'État centrafricain, toujours à l'écoute des préoccupations de la diaspora, a rencontré samedi dernier quatre étudiants centrafricains en médecine et un médecin en formation à La Havane, Cuba. Le Président Touadéra les a reçus pour évaluer leurs conditions d'études à Cuba et discuter des solutions possibles pour atténuer les difficultés auxquelles ils sont confrontés.



Selon ces jeunes Centrafricains, l'ouverture d'un consulat de la République centrafricaine à Cuba et une augmentation du nombre d'étudiants en médecine bénéficieraient à leur vie quotidienne sur cette île éloignée de leur pays d'origine, la République centrafricaine, située à plus de 10 919 kilomètres de distance.