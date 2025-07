Culture - Touche Dollars : La voix des oubliés, le rappeur résilient devenu symbole d'une lutte nationale au Tchad

En faisant du bitumage de la route de Pala un combat artistique, Touche Dollars est devenu un symbole de résilience face à l'indifférence des autorités. Son message résonne bien au-delà des frontières du Tchad, attirant l'attention sur ces voix rurales longtemps étouffées par le vacarme des grandes villes.



Un cri de cœur au gouvernement pour la jeunesse

Récemment, lors de son passage dans les locaux d'Alwidhainfo, l'artiste n'a pas mâché ses mots. Il affirme n'avoir reçu aucun soutien du gouvernement, malgré une audience à la Primature. "Je suis passé à la Primature, mais rien n’a été fait pour m’encourager", confie-t-il, avec une amertume contenue.





Touche Dollars ne s'arrête pas là. Il se proclame porte-voix des diplômés sans emploi, ces jeunes qui errent entre rêves brisés et avenir incertain. Face à l'augmentation de l'insécurité, il lance un cri de cœur au gouvernement, appelant à des actions concrètes pour restaurer la confiance et garantir un futur digne à la jeunesse tchadienne.





À travers sa musique, Touche Dollars prouve que l'art peut être un acte de résistance. Il rappelle au pouvoir public que les quartiers périphériques et les campagnes reculées ne doivent plus être les angles morts du développement.