Curage des caniveaux à N'Djamena : "les femmes se moquaient de moi"

"Il n’y a pas un travail spécifique pour un homme ou pour une femme. Quand je travaillais, les femmes se moquaient de moi en me demandant si je n'ai pas autre chose à faire que ce genre de travail. Je leur ai répondu qu'elles sont ignorantes. Ma détermination et mon courage ont porté leurs fruits", affirme Madidjibé Rolantine à Alwihda Info.



Madidjibé Rolantine dont la bravoure a suscité une vague de compassion sur les réseaux sociaux, explique qu'elle ne parle ni le français ni l'arabe. Sauf sa langue maternelle. "Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas aider les autres", souligne-t-elle.



Grâce au don de matériels de la mairie, elle se dit certaine, avec ses équipes de jeunes volontaires, de pouvoir faire davantage pour l'hygiène et l'assainissement des quartiers de N'Djamena.



Madidjé Rolantine lance un appel à toute les femmes, jeunes ainsi que les hommes qui ont l’amour de travailler de se joindre à elle pour relever les défis de la salubrité dans la ville.