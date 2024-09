Cybersécurité : Le Tchad rejoint la lutte mondiale contre les rançongiciels

Créée en 2022, cette initiative est conduite par les États-Unis via la Maison-Blanche et comprend à ce jour plus de 70 pays et organisations internationales.



Dans sa déclaration, Mahamat Charfadine Margui a souligné que cette initiative vise principalement à renforcer la résilience des États face au fléau des rançongiciels, nécessitant une coopération transfrontalière pour élaborer des outils, partager des informations, améliorer la sensibilisation et prévenir les cyberattaques.



Il a également ajouté que les partenaires internationaux jouent un rôle clé contre les acteurs des rançongiciels et leur écosystème, renforçant la capacité à détecter, perturber et dissuader les cyber-acteurs malveillants. L'adhésion du Tchad à cette initiative est l'aboutissement d'un long processus conduit avec dextérité par l'ANSICE. « Le Tchad devient ainsi, aux côtés du Rwanda et du Cameroun, l'un des rares pays de la zone CEEAC à être admis dans cette plateforme », a-t-il ajouté.



Le ministre a rappelé que le Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, a fait de la sécurité du cyberespace une priorité nationale, intégrée dans les 12 chantiers ambitieux répartis en 100 actions concrètes.



Par cette adhésion, le Tchad réaffirme son engagement, aux côtés des autres pays membres, à contrer toutes les menaces liées aux rançongiciels, à renforcer la résilience collective, à coopérer pour démanteler et poursuivre les acteurs responsables, à lutter contre les financements illicites, et à collaborer avec le secteur privé pour se défendre contre ces attaques.



Les membres s'engagent à poursuivre diverses actions, telles que : tenir les auteurs de rançongiciels responsables de leurs crimes, empêcher les rançongiciels de tirer profit de produits illicites en mettant en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et perturber et traduire en justice les acteurs de rançongiciels dans la mesure permise par la législation applicable.



Pour rappel, un rançongiciel est un logiciel malveillant qui prend en otage des données personnelles, les chiffre et exige une rançon financière pour les restituer.



Avant de clore ses propos, le ministre a annoncé que le Tchad prendra part activement au prochain sommet des États membres prévu du 30 septembre au 3 octobre 2024 aux États-Unis, à Washington.