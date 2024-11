INTERNATIONAL DAZN et Queensberry annoncent un accord historique sur les droits médiatiques mondiaux

Alwihda Info | Par PRNEWSWIRE - 5 Novembre 2024



Queensberry Promotions (« Queensberry »), une société de promotion de boxe de premier plan fondée par le promoteur Frank Warren, a conclu un accord de droits médiatiques pluriannuel historique avec DAZN, la plateforme de divertissement sportif mondiale. Cet accord historique fera de DAZN l'hôte exclusif des événements de boxe d'élite de Queensberry, offrant aux fans du monde entier un accès inégalé aux plus grands matchs de ce sport.

À partir d'avril 2025, l'écurie de Queensberry, qui comprend les champions poids lourds Daniel Dubois, Zhilei Zhang, Fabio Wardley et Moses Itauma, ainsi que la sensation poids moyen Hamzah Sheeraz et la boxeuse Chantelle Cameron, sera diffusée en exclusivité sur DAZN.



En exploitant la technologie de pointe et la portée étendue de DAZN pour amplifier ses événements, ses combattants et sa marque à l'échelle internationale, Queensberry consolidera sa position de leader mondial dans le domaine de la boxe.



Moment décisif dans l'histoire de la diffusion de la boxe, Queensberry rejoint Matchroom, Golden Boy Promotions et Misfits sur DAZN, où les fans peuvent profiter de plus de 150 soirées de combat premium chaque année. L'unification de ces promoteurs au sein d'un seul partenaire de diffusion mondial ouvre la voie à certains des matchs les plus attendus de ce sport.



George Warren, directeur général de Queensberry Promotions : « C'est un moment de grande fierté pour Queensberry, qui s'associe en exclusivité à la plateforme DAZN. Queensberry a connu une période de croissance sans précédent au cours des 18 derniers mois et s'est fermement établie comme une entreprise leader dans le domaine de la promotion et de l'événementiel. Avec DAZN à nos côtés, nous pouvons encore accélérer notre positionnement à l'échelle mondiale. Cet accord est également une excellente nouvelle pour les amateurs de boxe du monde entier, car nous associons notre meilleure équipe de combattants à ce que nous considérons comme la plateforme de diffusion en continu la plus ambitieuse du monde du sport ».



Frank Warren, fondateur et président de Queensberry Promotions : « Je ne pourrais pas être plus heureux que Queensberry rejoigne DAZN. C'est une excellente décision pour nos combattants et, surtout, pour les fans. Leur ambition et leur passion pour le sport de la boxe s'alignent parfaitement sur les nôtres et nous sommes impatients d'organiser ensemble les plus grandes soirées possibles ».



Shay Segev, PDG du groupe DAZN : « Nous sommes ravis d'accueillir Queensberry Promotions sur DAZN, car nous poursuivons notre mission d'offrir le meilleur divertissement sportif aux fans du monde entier. La réputation de Queensberry en matière de combattants d'élite et d'événements passionnants s'aligne parfaitement sur l'engagement de DAZN en faveur de l'innovation et de la croissance dans le domaine des médias sportifs. Ensemble, nous établissons une nouvelle norme pour le divertissement de la boxe, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes pour ce que l'avenir nous réserve ».



Pete Oliver, PDG du groupe DAZN pour la boxe : « Cet accord fait deDAZN la maison mondiale incontestée de la boxe. Nous offrons aux promoteurs de boxe ce qu'aucun autre radiodiffuseur n'est en mesure de proposer : une portée internationale, une production inégalée et un produit innovant à l'épreuve du temps. Avec l'arrivée de Queensberry et la garantie de 150 combats par an, les amateurs de combats n'auront plus besoin d'aller ailleurs à partir d'avril 2025. »



Ce partenariat marque une étape audacieuse dans l'évolution numérique de la boxe, faisant entrer ce sport dans une nouvelle ère d'accessibilité, de croissance et d'engagement des fans à l'échelle mondiale. En réunissant certaines des promotions les plus emblématiques de la boxe sur une seule plateforme, DAZN favorise un nouveau paysage dans lequel les grands combats sont non seulement possibles, mais attendus par les fans du monde entier.





Dans la même rubrique : < > Catastrophe en Espagne : 214 morts et des disparus après des pluies diluviennes Présidentielle américaine : Kamala Harris prononce sa plaidoirie et promet l'unité avant le jour du scrutin Assemblées annuelles FMI/Banque mondiale : focus sur l’énergie, l’investissement et l’égalité des sexes au Nigeria Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)