DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE SUR LA SIERRA LEONE

Addis Abéba, le 8 avril 2018: Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, se réjouit du bon déroulement du deuxième tour des élections présidentielles qui a eu lieu en Sierra Leone le 31 mars 2018. Il félicite le peuple sierra-léonais pour cette réussite, et salue l’esprit de responsabilité démontré par la Commission électorale nationale, ainsi que par les responsables politiques, lequel a rendu possible la conclusion pacifique et sans heurts du processus électoral. À cet égard, il note avec satisfaction la rencontre, le 7 avril, entre le Président nouvellement élu Julius Maada Bio et son challenger Samura Kamara, et leur engagement à œuvrer ensemble à la poursuite des intérêts nationaux supérieurs de la Sierra Leone. Il loue la reconnaissance par ce dernier des résultats de l'élection et son engagement en faveur de la démocratie.

