DHL s'associe à Teach For Uganda pour améliorer la capacité d'insertion professionnelle des jeunes

Les volontaires DHL fourniront aux étudiants les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour entrer sur le marché du travail.

KAMPALA, Ouganda - DHL Express, DHL Global Forwarding et DHL Supply Chain, entité du groupe Deutsche Post DHL (groupe DPDHL), ont lancé aujourd'hui un partenariat avec Teach For Uganda, un partenaire du réseau de Teach For All, pour éradiquer les inégalités en matière d'éducation, créer une nation de vrais leaders et promouvoir les opportunités et la capacité d'insertion professionnelle des jeunes Ougandais. Cela marque le 18e partenariat du groupe DPDHL avec Teach For All dans le cadre de la nouvelle stratégie(1) qui vise à favoriser l'insertion professionnelle et renforcer les compétences fondamentales des jeunes issus de milieux socio-économiques difficiles dans le monde, et son premier partenariat en Afrique.



James Kassaga Arinaitwe, fondateur et président-directeur général de Teach For Uganda, a déclaré : « Nous sommes convaincus du potentiel de chaque enfant à réussir et à devenir un meilleur leader au sein de sa communauté. Le partenariat avec DHL Ouganda va dynamiser notre élan et nous aider à améliorer la vie des enfants en leur offrant une excellente formation pratique. Nos membres pourront grâce à cette alliance devenir des professeurs efficaces et des leaders au sein de leur communauté et de leur pays. »



Outre le soutien financier, ce partenariat verra également des employés de DHL Express, DHL Global Forwarding et DHL Supply Chain se porter volontaire pour venir en aide à plus de 36 membres de Teach For Uganda qui, à leur tour, auront un impact positif dans la vie d'au moins 15 000 étudiants d'Ouganda.



« Selon les données de recensement ougandaises, plus de la moitié de la population est composée de jeunes de moins de 29 ans et l'on estime que 86 % de cette tranche d'âge est au chômage, en sous-emploi ou seulement sur le point de pouvoir travailler.(2) Nous savons qu'il reste beaucoup à faire pour combler l'écart mais nous espérons que l'engagement de nos volontaires envers la jeunesse ougandaise permettra de réduire ces chiffres », déclare Fatma Abubakar, responsable pays, DHL Express Ouganda.



Paul Erongot, responsable pays, DHL Global Forwarding Ouganda ajoute : « DHL s'engage à améliorer, à l'échelle mondiale, les communautés au sein desquelles nous opérons. Avec une présence en Ouganda de plus de 30 ans, nous souhaitons pouvoir créer un impact positif au sein de la communauté locale. Nous espérons que les interactions de nos volontaires avec ces jeunes les aideront à comprendre les exigences du monde du travail réel et les compétences qu'il leur faut pour pouvoir relever ces défis avec brio. »



Zachary Mukwaya, directeur général, Opérations pays Ouganda, DHL Supply Chain continue : « Nous souhaitons donner à ces jeunes de la visibilité et un accès à des chefs d'entreprise ainsi qu'une formation axée sur les compétences. Au fil du temps, alors que les interactions augmentent entre les volontaires DHL et les étudiants Teach for Uganda, nous espérons encourager une cohorte de jeunes plus sûrs d'eux, déterminés et possédant les compétences qui les aideront à avancer dans leur carrière. »



Teach For Uganda recrute des diplômés ougandais exceptionnels issus de divers domaines d'études, formés pour devenir des enseignants, connus sous le nom de membres (fellows) Teach for Uganda, puis placés dans des écoles et communautés défavorisées dans l'ensemble du pays. Ces leaders enseignants s'engagent pour deux ans en qualité de professeurs et mentors vis-à-vis de leurs étudiants.



Outre le temps qu'ils consacrent à Teach for Uganda, les volontaires DHL continuent de soutenir SOS Villages d'enfants Ouganda parrainé par DHL depuis 2013.



Le programme de responsabilité d'entreprise du groupe Deutsche Post DHL « Living Responsibility » est composé de trois parties axées sur la protection environnementale (GoGreen), la gestion des catastrophes (GoHelp) et l'éducation (GoTeach). Avec le programme GoTeach, le groupe Deutsche Post DHL soutient Teach For All ainsi que 18 autres partenaires en Asie Pacifique, en Europe, en Amérique Latine, et au Moyen-Orient.



