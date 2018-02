DJIHADISME : L'ouverture d'un Centre international de prévention

« Chercher les causes de la radicalisation »



Niché au bout d'une route de sable à l'écart du tumulte du marché, ce centre se veut d'abord un laboratoire d'études et de recherches pour prévenir le terrorisme au sein de la jeunesse. « Il faut chercher les causes de la radicalisation des jeunes, puis analyser les conséquences pour mieux combattre l'extrémisme », commente Ahmat Yacoub Dabio. Un volet prévention et sensibilisation a ensuite été mis au point par les fondateurs du CEDPE. « Une classe d'une vingtaine d'élèves sera ouverte sur la base d'un paiement des frais d'inscription. En plus du programme scolaire, il y aura des cours de sociologie et de dialogue », explique l'ancien opposant. Et d'ajouter : « Sur place, les enfants auront également accès à des douches, des dortoirs pour ceux qui veulent rester la semaine et une cantine. Personne ne peut étudier le ventre vide. »



Au Tchad, les jeunes sont les premiers concernés par l'extrémisme religieux. « Il n'existe pas encore de chiffre officiel de la tranche d'âge de jeunes touchés par ce phénomène. Cependant, dans le rapport d'étude conduite par le PNUD 2017, il ressort que dans les pays sahéliens à l'instar de la Mauritanie, du Niger, du Cameroun et du Tchad, les jeunes de 16 à 27 ans sont les plus enclins à se radicaliser », explique Carol Flore Smereczniak, directrice du bureau du PNUD au Tchad.



Le phénomène est jugé « très inquiétant » par les experts tchadiens. « Les jeunes rejoignent les groupes terroristes avant tout pour exprimer leur mécontentent face à la crise économique qui touche le pays », analyse Aboubakar Walar, directeur des affaires coraniques au sein du Conseil national des affaires islamiques. « Ils sont séduits par les cours informels que donnent certains imams chez eux. Ces religieux infiltrés venus des pays voisins connaissent les adolescents, ils savent leur parler pour les séduire », poursuit le docteur. Dans son viseur l'influence grandissante ces dernières années des wahhabites, principalement soutenus par l'Arabie saoudite, sur l'islam local.