DNIS au Tchad : le Canada estime que certaines conclusions ne sont pas représentatives d’un consensus

Le Canada, à travers son ambassade, salue l’engagement du gouvernement du Tchad à faire avancer le processus de transition politique à travers la signature récente de l’accord de paix à Doha, et de l’organisation du dialogue national inclusif et souverain.



Certaines conclusions du dialogue national ne semblent pas être représentatives d’un consensus de l’assemblée plénière, et ne considèrent pas la position de l’Union africaine, en particulier sur la question de l’éligibilité des membres du Conseil militaire de transition aux prochaines élections, indique la représentation diplomatique.



L’Ambassade du Canada affiche sa disponibilité à appuyer le Tchad dans son processus de transition politique et au-delà, et « exhorte le gouvernement à mettre en œuvre tous les efforts possibles pour nouer un dialogue constructif et inclusif avec toutes les actrices et les acteurs de la vie politique et publique tchadienne, ainsi qu’avec ses partenaires internationaux, afin de continuer à bâtir un futur démocratique, inclusif et prospère pour toutes les Tchadiennes et les tchadiens ».