DRINNNGGGGG!! Près de 20 000 likes dans plus de 15 pays, la campagne photographique TECNO#CAMON12#CTheWorld Best Photography bat son plein

TECNO Mobile (www.TECNO-Mobile.com), première marque mondiale de téléphones portables, a lancé la nouvelle série de smartphones CAMON 12 avec caméra améliorée en Afrique le mois dernier, ainsi que sa campagne #CAMON12#CTheWorld Best Photography. Le meilleur travail photographique sera récompensé par sa publication dans National Geographic, le magazine le plus influent et le plus reconnu de la photographie mondiale.

En un peu moins d'un mois, plus de 5 000 passionnés de photographie de plus de 15 pays se joignent à cette campagne qui a obtenu près de 20 000 likes. Ce chiffre devrait encore considérablement augmenter car de nombreux autres pays lanceront la série CAMON 12 un peu plus tard en octobre. Jusqu'à présent, la campagne a attiré un grand nombre de photographes professionnels de différents pays qui ont adhéré à cette activité et partagé leur expérience de l'utilisation du CAMON 12 en photographie, couvrant ainsi quelque 264 000 followers et près de 10 000 personnes profondément engagées.

Rich Allela, par exemple, lauréat de six concours nationaux de photographie professionnelle, fut un temps designer de chaussures, et a commencé son parcours dans la photographie avec son téléphone portable. Le CAMON 12 est devenu son nouvel outil de travail dès son lancement en raison de son appareil photo IA qui sélectionne avec justesse les différentes scènes et permet une prise de vue créative grâce aux fonctions bokeh et macro, ainsi qu'à l'appareil grand angle qui permet de saisir beaucoup de détails dans des espaces réduits. Pour lui, la photographie représente une forme de liberté pour s'exprimer et explorer le monde. Il s'est immédiatement joint à la campagne avec la passion de la photographie, et souhaite à ses followers d'apprécier avec lui le plaisir de la photographie mobile.

A présent, la campagne bat son plein et profitons-en pour apprécier quelques superbes photos.

Photographe : Elvis Akewe

Pays : Nigéria

À propos de la photo : Je me suis rendu dans un centre local de transformation de l`huile de palme, dans l’État du Delta au Nigeria. J'étais impressionné par le travail acharné des femmes de la région pour produire de l'huile de palme à partir de fruits de palme, alors je me suis assis avec elles pour apprendre le processus et j'ai pris une photo.

Photographe : Rich Allela

Pays : Kenya

À propos de la photo : Un portrait de la magnifique tribu Turkana du nord du Kenya. La principale source de subsistance des Turkana est la pêche. Les femmes portent de magnifiques colliers faits à la main avec des perles.

Photographe : Lanre Adesoye

Pays : Bénin

À propos de la photo : Le modèle est Mohammed, un ami, et la photo a été prise lors de notre sortie à la plage. Avec cette photo, j'ai l'intention de transmettre le message de l'Espoir. Peu importe à quel point vous vous sentez opprimé à cause des vagues (obstacles) en vue, restez calme et soyez assuré que le calme reviendra après la tempête.

Photographe : Habib Zakawanu Onoruoyiza

Pays : Nigéria

À propos de la photo : L'araignée est magnifique dans sa toile, c'est un abri pour elle.

Connectez-vous dès maintenant sur http://bit.ly/2Be1EqE pour participer à la campagne #CAMON12#CtheWorld Best Photography !

