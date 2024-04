De Bédouin à Président : Mahamat Idriss Deby Itno partage son parcours inspirant

"De Bédouin à Président" est une autobiographie de 168 pages, divisée en 6 chapitres, qui détaille la vie de l'auteur. Le livre a été présenté par l'écrivain tchadien, Dr Ali Abderrahmane Haggar, qui a profité de l'occasion pour accueillir Mahamat Idriss Deby Itno dans le cercle des écrivains. Il l'a félicité et l'a encouragé à soutenir les librairies et maisons d'édition tchadiennes.



Ce roman autobiographique, composé d'une centaine de pages, narre la vie de l'auteur depuis son enfance comme berger, jusqu'à son adolescence en tant que soldat, puis responsable de la garde présidentielle et enfin président de la République après le décès de son père. Mahamat Idriss Deby a traversé de nombreuses épreuves avant d'accéder à la tête de l'État.



Natif de N'Djamena, il a choisi cette date symbolique de son anniversaire pour dédicacer son premier livre. Contrairement aux rumeurs, il révèle dans son livre avoir passé les deux premières années de sa vie avec sa mère, avant d'être confié à sa grand-mère maternelle, puis, quelques années plus tard, à sa grand-mère paternelle, d'où son surnom de "Kaka".



"J'ai écrit ce livre pour que les Tchadiens puissent connaître mon histoire. Avec ses 6 chapitres et 169 pages, j'ai tenté d'être le plus honnête et transparent possible. Je souhaite être franc avec mes compatriotes. Je prends pleinement responsabilité de mes propos dans cet ouvrage. C'est mon histoire, écrite de ma main, c'est ma vie et j'assume chaque mot", affirme Mahamat Idriss Deby Itno.