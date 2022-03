De nouveaux horizons prometteurs animent le Sommet mondial des gouvernements 2022

Une nouvelle aube de pourparlers de paix au Moyen-Orient a figuré à la tête de l'agenda du Sommet mondial des gouvernements pour l'année 2022 aujourd'hui, alors que le conseiller diplomatique du président des Émirats Arabes Unis a souligné la nécessité de collaborer avec tous les pays de la région.



Les Émirats Arabes Unis coopéreront avec toutes les nations pour promouvoir la prospérité et la stabilité au Moyen-Orient, a déclaré Son Excellence le Dr Anwar bin Mohammed Gargash, conseiller diplomatique du président des Émirats Arabes Unis, Son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.



"Nous tendons la main à nos amis et nous reconstruisons des ponts avec nos adversaires aussi. Pourtant, nous n'allons pas être d’accord avec tout ce qu'ils veulent faire", a-t-il déclaré lors de la première journée du Sommet mondial des gouvernements 2022.



Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), a estimé pour sa part que la Russie n'avait pas été suspendue du FMI.



S'exprimant lors d'une session plénière au Sommet mondial des gouvernements 2022, elle a indiqué : "Le conseil d'administration ne peut les suspendre que si les membres du Fonds signalent qu'ils ne reconnaissent plus un gouvernement particulier. Il faut qu'il y ait dialogue".



Umm Al Quwain a lancé la stratégie d'économie bleue durable, qui vise à contribuer jusqu'à 40% au PIB de l'émirat d'ici 2031. Cette étape conçoit de réaliser l'objectif de zéro émission nette d'ici 2031 et de consacrer un cinquième de la superficie terrestre d'Umm Al Quwain aux réserves naturelles.



Son Altesse Cheikh Majid bin Saud bin Rashid Al Mualla, président du Département du Tourisme et de l'Archéologie d'Umm Al Quwain, a annoncé son intention de créer le Centre d'Entrepreneuriat et d'Économie bleue d'Umm Al Quwain qui accomplira huit projets transformateurs.



À noter qu'Umm Al Quiwain a vu son PIB augmenter de 34% au cours de la dernière décennie, ses investissements directs étrangers presque doubler en huit ans et ses exportations tripler depuis 2017.



Avec l'accroissement des demandes de vols "astronomiques", le président d'Emirates, Sir Tim Clark, a promis la rénovation de la flotte emblématique d'A380 propre à la compagnie aérienne, qui a produit 80% des bénéfices du transporteur de Dubaï. "Nous allons les remettre à neuf, les revigorer, y mettre plus d'innovation, et ils vont devenir quelque chose de vraiment spécial", a-t-il conclu.