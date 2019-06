De nouvelles fonctionnalités et une programmation inégalée pour l’Africa Oil Week 2019

Événement majeur pour le continent africain, l’Africa Oil Week (AOW) (https://Africa-OilWeek.com) s’efforce de rester au fait des plus récents développements du secteur pétrolier et gazier. Plus de 1 500 délégués, dont un nombre record de plus de 16 ministres, participeront à l’événement qui aura lieu au Cap du 4 au 8 novembre 2019.

Le programme de cette année a été conçu de manière à refléter les priorités d’un secteur en mutation. Réparti sur cinq journées bien remplies, il proposera une liste de plus de 200 orateurs issus du secteur et des milieux gouvernementaux et universitaires. Catriona McDavid, la productrice de la conférence, a déclaré : «L’Africa Oil Week s’est construite au fil de vingt-cinq années de soutien de l’industrie pétrolière et gazière et, pour cette nouvelle édition, nous sommes fiers d’avoir travaillé en collaboration avec nos deux comités consultatifs d’experts pour élaborer un programme qui reflète réellement les besoins du secteur et qui fera de l’Africa Oil Week le premier des événements du secteur et d’Afrique.»

La scène principale de la conférence, la Plénière, accueillera cette année un nombre de sessions plus important que jamais, des panels ministériels aux perspectives stratégiques des supermajors, en passant par des discussions sur les moyens d’encourager les investissements en Afrique. Les délégués pourront écouter les plus grands acteurs du secteur, dont Paul McDade, PDG de Tullow Oil, Rune Olav Pedersen, PDG de PGS, et Omar Mithá, PDG d'ENH, pour n'en citer que quelques-uns.

Pour 2019, l’initiative AOWomen a fait l’objet d’une attention renouvelée, ce qui donnera lieu à une série de petits-déjeuners « table-ronde » ainsi qu’à un panel sur la scène de la Plénière consacrée au thème de la croissance inclusive dans le secteur et aux possibilités de faire progresser l’agenda de la diversité dans le secteur pétrolier et gazier africain. Parmi les conférenciers invités figurent des représentants d’ExxonMobil, de Noble Energy et de Maersk Drilling.

En outre, après le succès remporté l’an dernier par le Forum Finance, celui-ci sera enrichi pour répondre aux attentes des compagnies pétrolières nationales et des opérateurs souhaitant attirer les investissements, ainsi qu’à celles des banques et des investisseurs désireux d’en savoir plus sur les perspectives d’investissement en Afrique et de découvrir des domaines inexploités.

Le Forum sur les technologies et l'innovation de l'avenir et la Vitrine nationale de l'Afrique du Sud comptent parmi les grandes nouveautés de 2019. Le premier événement réunira des fournisseurs de services, notamment Halliburton, Schlumberger et NOV, qui présenteront des technologies d’avant-garde visant à accroître l'efficacité du secteur et discuteront des défis de mise en œuvre. Grâce au deuxième, l'Afrique du Sud bénéficiera pour la première fois d'une vitrine d'une journée à l’Africa Oil Week, avec le soutien du dti (ministère du commerce et de l'industrie). Une vingtaine d’acteurs clés de la communauté énergétique sud-africaine y sont attendus, tandis que le dti utilisera l’événement comme une plateforme pour souligner l'engagement du ministère à l’égard du secteur de l'énergie. Des billets à tarif spécial sont disponibles pour les citoyens sud-africains souhaitant participer à la Vitrine le mardi 5 novembre.

