Débarquement de Provence : Paul Biya prend la parole au 80ème anniversaire

Sur invitation du président français Emmanuel Macron, le président de la République du Cameroun, Paul Biya représentera personnellement son pays, aux cérémonies de commémoration des 80 ans du débarquement de Provence. A cette occasion, il aura l’honneur de prononcer un des deux discours qui ponctueront cette cérémonie.



En effet, le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron, présidera, ce jeudi 15 août 2024, les cérémonies du 80ème anniversaire du débarquement de Provence, à la nécropole nationale de Boulouris, puis au large de Toulon sur le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude.



Dans la continuité de son discours prononcé à l’occasion du 75ème anniversaire de la Libération de Provence, le président de la République française présidera les cérémonies, en présence de chefs d’Etat et de gouvernement, les trois mémoires de ce débarquement : franco-africaine, franco-américaine, et française.



A cette occasion solennelle, il s’agira d’honorer tout particulièrement les soldats de l’armée B, de toutes origines et confessions, tombés au combat. Le président Macron assistera ensuite à une évocation du débarquement à bord du Dixmude, opérée par les trois armées, accompagnées par des associations de reconstituants.



Au cours des cérémonies commémoratives du 80ème anniversaire du débarquement de Provence, le chant « les commandos d’Afrique » sera interprété par le Chœur de l’Armée française. L’on suivra ensuite le discours de Paul Biya, président de la République du Cameroun, et celui de son homologue français, le président Emmanuel Macron.



Cette séquence sera suivie, entre autres, par le dépôt de gerbe, les honneurs aux morts, une minute de silence, la Marseillaise chantée par le Chœur de l’Armée française, la remise de décorations et le passage de la patrouille de France.