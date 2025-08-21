Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à Sarh, le RAPS lance la troisième phase de son projet de développement durable


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 22 Août 2025



Tchad : à Sarh, le RAPS lance la troisième phase de son projet de développement durable
Le Réseau d’Action, de Partage et de Solidarité (RAPS) a lancé officiellement ce 21 août 2025, la 3ᵉ phase de son projet destiné à améliorer la vie des familles vulnérables dans les provinces du Moyen-Chari et du Mandoul.

Soutenu par Pain pour le Monde (Allemagne) et le Service d’Entraide et de Liaison en abrégée SEL (France), ce projet met l’accent sur trois priorités : la protection de l’environnement, la promotion de l’agro-écologie et le renforcement de la cohésion sociale.

Le projet a pour but d’aider les familles à mieux faire face aux changements climatiques, produire de manière durable et vivre ensemble dans un esprit de solidarité.

Le coordonnateur du RAPS, Ronelyambaye Hodjibaye Emmanuel, a insisté sur la nécessité de travailler ensemble et a précisé qu’avec ce projet, le RAPS ambitionne non seulement de renforcer la résilience des communautés rurales, mais aussi de poser les bases d’un développement durable où l’environnement et la cohésion sociale sont au cœur des priorités.

« Nous devons adopter une approche participative, en impliquant les autorités, les leaders traditionnels et religieux, mais surtout les bénéficiaires eux-mêmes. C’est dans l’unité que nous réussirons. »

Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidel Kode Ngolo a souligné l’importance de cette initiative : « Ce projet, qui touche à la fois l’adaptation aux chocs climatiques et la cohésion sociale, correspond parfaitement aux objectifs du Plan national de développement et au Plan de développement provincial 2023-2027. Sa réussite dépendra de son caractère inclusif. »

Il faut noter que c’est plus d’une quarantaine de participant venus de Koumra, Koumogo, Kyabé et Sarh qui ont pris part au lancement de ce projet.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/08/2025

Tchad : visite du chantier de construction du Palais de justice de N’Djamena par le ministre de la Justice

Tchad : visite du chantier de construction du Palais de justice de N’Djamena par le ministre de la Justice

Tchad : l’évangéliste Matibi Robert a tiré sa révérence Tchad : l’évangéliste Matibi Robert a tiré sa révérence 21/08/2025

Populaires

Tchad : 23 personnalités désignées membres du Haut conseil des chefferies traditionnelles

21/08/2025

Tchad : l’homme blessé devant le Palais de la Présidence a survécu

21/08/2025

Tchad – États-Unis : ouverture de discussions bilatérales sur la question des visas

21/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter