Tchad : à Sarh, le RAPS lance la troisième phase de son projet de développement durable

Le Réseau d’Action, de Partage et de Solidarité (RAPS) a lancé officiellement ce 21 août 2025, la 3ᵉ phase de son projet destiné à améliorer la vie des familles vulnérables dans les provinces du Moyen-Chari et du Mandoul.



Soutenu par Pain pour le Monde (Allemagne) et le Service d’Entraide et de Liaison en abrégée SEL (France), ce projet met l’accent sur trois priorités : la protection de l’environnement, la promotion de l’agro-écologie et le renforcement de la cohésion sociale.



Le projet a pour but d’aider les familles à mieux faire face aux changements climatiques, produire de manière durable et vivre ensemble dans un esprit de solidarité.



Le coordonnateur du RAPS, Ronelyambaye Hodjibaye Emmanuel, a insisté sur la nécessité de travailler ensemble et a précisé qu’avec ce projet, le RAPS ambitionne non seulement de renforcer la résilience des communautés rurales, mais aussi de poser les bases d’un développement durable où l’environnement et la cohésion sociale sont au cœur des priorités.



« Nous devons adopter une approche participative, en impliquant les autorités, les leaders traditionnels et religieux, mais surtout les bénéficiaires eux-mêmes. C’est dans l’unité que nous réussirons. »



Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidel Kode Ngolo a souligné l’importance de cette initiative : « Ce projet, qui touche à la fois l’adaptation aux chocs climatiques et la cohésion sociale, correspond parfaitement aux objectifs du Plan national de développement et au Plan de développement provincial 2023-2027. Sa réussite dépendra de son caractère inclusif. »



Il faut noter que c’est plus d’une quarantaine de participant venus de Koumra, Koumogo, Kyabé et Sarh qui ont pris part au lancement de ce projet.