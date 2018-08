Déby à propos de la rébellion : "dites au peuple de dormir tranquille. Aucune ne viendra perturber"

Le chef de l'Etat s'est voulu rassurant ce jeudi 16 août 2018 à propos de l'attaque rebelle du lundi 11 août au nord du pays, lors d'une rencontre privée à son domicile avec les ténors et membres de son parti MPS.



Prenant la parole, le secrétaire général du MPS, Mahamat Zène Bada a dénoncé les dernières attaques contre les forces de défense et de sécurité "par des mercenaires dans la région du Tibesti". Il a ensuite indiqué que « ce complot ne passera pas. Tous les militants du MPS, tout le peuple tchadien, apportent leur soutien à nos forces armées ».



Réponse du président : « Dites au peuple de dormir tranquille. C’est juste une action d’éclat. Aucune rébellion ne viendra perturber la bonne marche de notre pays. Aucune ne survivra à la détermination de nos forces de défense et de sécurité ».