Décès de Jimmy Carter, 39e Président des États-Unis

Carter a marqué l'histoire en devenant le premier président américain à atteindre cet âge, devenant ainsi le plus vieux ancien président vivant.



Un Héritage de Paix et d'Humanité

Connu pour son dévouement indéfectible à la paix et à l'humanité, Carter a passé ses années d'après-présidence à négocier des accords de paix internationaux et à travailler pour faire du monde un meilleur endroit.



Il a été un véritable leader et humanitaire, laissant derrière lui un héritage inspirant.



Repose en paix, Jimmy Carter.