Décès de l'ancien président gambien: le SG du ministère des AE signe le registre de condoléances

Le secrétaire du général du ministère des Affaires étrangères, Rachid Bladehane, a signé jeudi au siège de l'ambassade de Gambie à Alger, le registre de condoléances suite au décès de l'ancien président gambien Dawda Kairaba Jawara.

"C'est avec une immense tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès de l'ancien président de la République de Gambie, Sir Dawda Kairaba Jawara, survenu le 4 septembre 2019. En cette douloureuse circonstance, je tiens à vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, mes sincères condoléances", a écrit le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères sur le registre de condoléances.

"Avec la disparition de Sir Dawda Kairaba Jawara, la Gambie perd un de ses plus illustres fils et un homme d'Etat de grande envergure qui a consacré sa vie durant au service de sa patrie et au bien-être de son peuple", a relevé M. Bladehane.

"Je vous prie d'être l'interprète de l'Algérie auprès du peuple et du gouvernement gambiens ainsi qu'auprès de la famille et des proches du défunt pour leur transmettre nos condoléances les plus attristées ainsi que notre profonde compassion", a ajouté le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères.

