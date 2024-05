INTERNATIONAL

Décès du Président Iranien : Le Président de la Guinée-Bissau présente ses condoléances au Guide suprême SE Ali Khamenei

Alwihda Info | Par Peter Kum - 20 Mai 2024

Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, a exprimé ses sincères condoléances et sa compassion au Guide suprême SE Ali Khamenei, au gouvernement et au peuple frère d'Iran suite au décès du président Ibrahim Raisi et du Dr Hussein A. Abdullahian. Dans un message publié sur Twitter le 20 mai, le président Embaló a écrit : « Au nom de la Guinée-Bissau, je présente mes sincères condoléances et ma compassion au Guide suprême SE Ali Khamenei, au gouvernement et au peuple frère d'Iran pour le décès de SE le président Ibrahim Raisi et de SE le Dr Hussein A. Abdullahian. Que leurs âmes reposent en paix ».