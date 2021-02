Décès du magistrat Kam Gustave, le juge du procès Habré

La ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, Garde des Sceaux du Burkina Faso a annoncé jeudi le décès de Kam Gberdao Gustave. Magistrat de profession, il a précédemment été chargé de mission au cabinet de la ministre.



Le décès est survenu dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 février 2021 à Paris, en France, des suites de maladie.



Le juge international Kam Gberdao Gustave a été président de la Chambre africaine extraordinaire d’assises, mise sur pied par l’Union africaine, en partenariat avec le Sénégal, pour le jugement à Dakar en 2015 de l’ancien chef de l'État tchadien, Hissène Habré.



Kam Gberdao Gustave a également officié, de 2004 à 2012, au Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), chargé de juger les présumés responsables du génocide perpétré au Rwanda en 1994. Il a été procureur général près la Cour d’appel de Ouagadougou et a occupé différents postes au sein du ministère de la Justice.



Né le 19 mai 1958, il est diplômé de l’Ecole nationale de la magistrature de Paris (1984 à 1985) en plus d’un diplôme universitaire de communicateur en multimédia.