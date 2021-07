Décès du sultan du Sila : le président du CMT rend hommage à un homme rassembleur

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a réagi dimanche au décès du sultan du Sila, Seid Ibrahim Moustapha.



"C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès du sultan du Sila, Seid Ibrahim Moustapha. Mes condoléances à ses proches, aux ressortissants du Dar Sila et à toute la nation tchadienne", a-t-il dit sur son compte Twitter.



Le sultan du Dar Sila, Seïd Ibrahim Moustapha, est décédé ce dimanche après-midi en Egypte, à la suite d'une longue maladie. Depuis un décret du 13 août 2020, il était conseiller au Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles (HCCACT).



Le général Mahamat Idriss Deby "salue l’engagement de cet homme rassembleur à consolider les liens séculaires entre les fils du Tchad".



La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, Amina Priscille Longoh a également rendu hommage au sultan sur Facebook : "Mes sincères condoléances aux ressortissants de la province du Sila, Sa Majesté n'était pas seulement un Sultan, il était toute une bibliothèque. Pour avoir passé quelques jours avec lui à Goz Beida, je peux témoigner que l'homme était immense".