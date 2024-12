TCHAD Déclaration Préliminaire de la Mission Conjointe des Experts Électoraux de la Zone CEMAC

Cette déclaration préliminaire de la Mission d’Observation des Experts Électoraux de la Zone CEMAC (MOEEL-CEMAC) est présentée avant l'achèvement du processus électoral. Des étapes essentielles restent à accomplir, notamment l’annonce des résultats et le traitement du contentieux éventuel. La Mission n'est en mesure de se prononcer que sur les observations effectuées jusqu'à ce stade du processus, et publiera un rapport final incluant une analyse complète et des recommandations pour les élections futures.

Le 29 décembre 2024 et, les Tchadiens ont été appelés pour clôturer la transition démarrée depuis 2021 par des élections législatives, provinciales et communales.

Dans l'ensemble, le triple scrutin a été bien organisé et marqué par une affluence progressive durant la journée.



La MOOEL-CEMAC est conduit par Mr. Cyrille NGUIEGANG NTCHASSEP, Expert

Electoral camerounais et Président de UJ CEMAC et est composée de 40 observateurs et experts venus de la sous-région.



Le jour du vote, nos observateurs se sont déployés sur le territoire national et ont observé les opérations conformément aux recommandations de la déclaration de principes pour

l’observation internationale d’élections adopté le 27 octobre 2001 sous l’égide des Nations Unies ainsi qu’aux lois et textes fixant les procédures des élections législatives, provinciales et

communales en République du Tchad.



1- Nos objectifs

La Mission d’Observation des Experts Electoraux de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (MOEEL UJ-CEMAC) se sont fixés trois objectifs principaux :

- Faire le constat sur les conditions permettant la bonne tenue des élections ;

- S’assurer que ce triple scrutin se déroule conformément aux standards internationaux,

au cadre légal et réglementaire en vigueur ;

- S’assurer des garanties de liberté publique et fondamentale et l’équité dans la couverture médiatique.



2- De la Campagne électorale

- Nous avons assisté à une période de campagne électorale dans la paix et la quiétude.

- Les différents candidats et partis politiques se sont exprimés librement sur toute l’étendue

nationale dans une ambiance de fête.

- Nous n’avons observé ou entendu qu’il y a eu des incidents ou des accrochages.

- Les médias ont couvert toute cette période et ont donné la parole à tous les

groupements politiques sans exception.



3- Des opérations de vote et de dépouillement

- Les opérations de vote se sont passées dans le calme, la sérénité et la quiétude. Les électeurs sont sortis massivement pour accomplir leur devoir civique dans la discipline et une bonne ambiance surtout dans la matinée.

- Le matériel de vote était de bonne qualité et en quantité suffisante.

- La plupart des bureaux de vote étaient ouvert à temps selon le code électoral.

- La présence des membres des bureaux de vote à l’ouverture.

- Aucun incident majeur de nature à perturber de façon significative la sincérité du scrutin n’a été constatée par les observateurs de la MOEEL-CEMAC.

- Les opérations de dépouillement des votes et de la compilation des résultats se sont déroulées dans les bureaux de vote en présence des membres de bureaux de vote, des représentants des candidats et des observateurs.

- La Mission d’Observation des Experts Electoraux de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (MOEEL- CEMAC) déclare les élections législatives, provinciales et communales du 29 décembre 2024 en République Tchad libres, transparentes, équitables et crédibles. Ce triple scrutin répond aux normes internationales en matière d’organisation et

déroulement des élections démocratiques.



4- Des Recommandations

- La Mission d’Observation des Experts Electoraux de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (MOEEL- CEMAC) encourage le gouvernement et les autorités

électorales à continuer par toujours chercher le consensus entre les partis politiques avant

chaque échéance électorale.

- Nous demandons aux autorités électorales de continuer la formation des agents des bureaux de vote et à y inclure aussi les représentants des partis politiques en lice pour une meilleure harmonie et collaboration dans les bureaux de vote.

- Adopter dès que possible des mesures permettant d’assurer le suivi, le stockage et la mise à

jour informatisés de toutes les données du fichier électoral ;



5- Nos satisfactions

La Mission des Experts Electoraux de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (MOEEL- CEMAC) salue le gouvernement tchadien, l’Agence Nationale de Gestion des

Elections(ANGE) et tous les acteurs impliqués pour leurs efforts pour la réussite de ce triple scrutin malgré le boycotte d’une partie de l’opposition.

- La MOEEL-CEMAC félicite le peuple tchadien pour sa grande maturité, sa discipline et sa foi

en la démocratie. Nous l’appelons à rester vigilant et à garder cet élan patriotique.

- Nous saluons la présence de plusieurs missions d’observation électorales internationales

(institutions et organisations indépendantes), preuve que les autorités électorales travaillent

pour un processus électoral transparent et démocratique.

- La MOEEL-CEMAC salue également la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel

(HAMA) pour avoir pris des dispositions pour encadrer l’activité des médias durant le processus

électoral.

- Elle félicite l’ONAMA et tous les médias privés pour leur professionnalisme dans le respect des lois en

vigueur.



6- Conclusion

- Nous appelons tous les partis politiques, à toujours privilégier l’intérêt supérieur de la nation

en toutes choses, à toujours œuvrer à garder ce climat de paix et de tranquillité et à faire de telle sorte que toutes les élections futures soient plus participatives.

- La Mission d’Observation des Experts Electoraux de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (MOEEL- CEMAC) se félicite du climat général de paix dans lequel cette échéance électorale s’est déroulée en dépit des clivages au sein de la classe politique.

- Cependant, la MOEEL-CEMAC condamne les actes de boycotte par certains partis politiques

et des discours appelant à la haine.

- La MOEEL-CEMAC déplore l’intoxication de certains médias internationaux sur le

déroulement de ses élections couplées.

- Elle encourage toute la classe politique à surmonter les divergences politiques par des voies

pacifiques et, à agir résolument pour dénoncer et à rejeter avec ambiguïté les incitations à la haine sous quelque forme que ce soit."



Le Chef de Mission,

Mr. Cyrille NGUIEGANG TCHASSEP





