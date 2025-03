Déclarations hostiles du Soudan : ITIHAD ABNA-GNÉRÉ réagit et réaffirme son soutien aux autorités tchadiennes

Lors d’un point de presse tenu ce lundi à N’Djamena, l’Association ITIHAD ABNA-GNÉRÉ de Dartama a exprimé sa profonde préoccupation face aux récentes déclarations d’un chef militaire soudanais visant le Tchad.



Dans son allocution, l’association a fermement condamné ces propos, qualifiés d’infondés et provocateurs, estimant qu’ils ne font qu’attiser des tensions inutiles entre les deux pays.



Elle a également réaffirmé son soutien indéfectible au Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, ainsi qu’aux Forces de Défense et de Sécurité tchadiennes, garantes de la souveraineté et de la stabilité nationale.



« Le Tchad d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier. Toute menace verbale de ce genre risque de créer un climat de tension dont les auteurs devront assumer l’entière responsabilité », a déclaré l’association dans son communiqué, par la voix de Abdelkerim Abdoulaye Oumar, porte-parole.