Défis climatiques au Sahel : des experts américains éclairent sur les enjeux au Tchad

Léonard Villalon a répondu à une interrogation sur l'accélération de la vulnérabilité des populations due au changement climatique, en mettant l'accent sur la capacité d'intervention de l'État et l'innovation de la population. Par ailleurs, face à la question de la fin de l'utilisation des énergies fossiles par les pays africains, Renata Serra a souligné les divergences de logique et de perspectives pour trouver une solution commune et bénéfique pour l'Afrique.



Les chercheurs Léonard Villalon et Renata Serra envisagent de poursuivre leurs recherches en adoptant une approche méthodologique nouvelle et adaptée pour combattre efficacement le changement climatique.