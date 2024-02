Délégation tchadienne à Budapest : Échanges fructueux avec des investisseurs hongrois spécialisés dans l'agriculture et l'élevage

Le Tchad possède un potentiel agricole considérable mais largement inexploité. Avec ses vastes terres arables et son climat favorable à certaines cultures tropicales telles que le coton, le maïs et les légumes, le pays présente des opportunités d'investissement prometteuses pour les acteurs internationaux du secteur agricole.



De plus, le domaine de l'élevage offre également d'intéressantes perspectives au Tchad. Avec ses vastes pâturages et sa richesse en ressources animales telles que les bovins et les ovins, le pays dispose des atouts nécessaires pour développer une industrie d'élevage prospère.



La rencontre avec les investisseurs hongrois a été l'occasion pour la délégation tchadienne de présenter les avantages compétitifs offerts par le pays aux investisseurs étrangers. Parmi ces avantages figurent notamment un cadre réglementaire favorable aux investissements étrangers dans le secteur agricole ainsi que des incitations fiscales attractives.