Dengue ou paludisme? Comment distinguer les maladies transmises par les moustiques

Le paludisme comme la dengue sont transmis par des moustiques femelles et provoquent de graves maladies chez les humains. En raison de certaines similitudes, les patients et le personnel médical confondent souvent les deux maladies et les espèces de moustiques.



« La dengue et le paludisme sont deux maladies très différentes causées par des agents pathogènes différents et des espèces de moustiques différentes », explique le Dr Charles Guissou, co-chercheur principal de Target Malaria Burkina Faso à l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS). « Les erreurs de diagnostic entre le paludisme et la dengue sont courantes et peuvent alors contribuer à des soins médicaux inappropriés.»



Le paludisme provoque chaque année 200 millions de cas d’infections dans le monde, entraînant 600 000 décès. La plupart de ces décès surviennent en Afrique, où les enfants et les femmes enceintes sont le plus touchés. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué qu’en 2022, l’Afrique comptait 94 % des cas de paludisme (233 millions) et 95 % (580 000) des décès dus au paludisme. Les enfants de moins de cinq ans représentaient environ 78 % de tous les décès dus au paludisme.



Les cas de dengue à l’échelle mondiale ont considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Les infections signalées à l'OMS sont passées de 505 430 en 2000 à 6,5 millions en 2023.



« Chez Target Malaria, nous nous engageons à contribuer à une Afrique sans paludisme. Nous voulons également être en mesure d'éduquer le plus grand nombre sur les différences entre le moustique Anophèle, qui transmet le paludisme, et le moustique Aedes, qui transmet le virus de la dengue. Le paludisme et la dengue doivent être bien différenciés pour des mesures de prévention et des traitements adéquats puissent être mis en place » déclare Krystal Birungi, coordinatrice d'entomologie de terrain pour Target Malaria Uganda à l'Institut ougandais de recherche sur les virus (UVRI).