Denis Sassou N’Guesso en Italie : deux visites en un séjour

Il constitue une occasion de renforcer les fondements de cette relation basée sur plusieurs piliers, parmi lesquels la sécurité alimentaire, la culture et la formation, la sécurité énergétique, le développement économique et infrastructurel, la lutte contre la traite d’êtres humains et contre le terrorisme, ainsi que la gouvernance de l’immigration légale.



Les lignes directrices du plan Mattei et la vision italienne sur le partenariat paritaire avec les pays africains devraient être illustrées au cours de ce sommet dont les travaux se termineront par une séance finale, synthétisant les propositions issues de la conférence. Selon le programme, cette séance finale indiquera les prochaines étapes du processus de Rome.



Un agenda de travail chargé pour Sassou N’Guesso



Le séjour italien du chef de l’Etat congolais ne s’arrêtera pas avec la fin du sommet. Il sera également marqué par une activité diplomatique intense. Son programme de travail prévoit, en effet, des entretiens en tête à tête avec la présidente du conseil des ministres italiens, Giorgia Meloni et avec le président de la République italienne, Sergio Mattarella.



Ces entretiens en tête à tête avec ces deux dirigeants italiens mettront, sans doute, en lumière la mise en œuvre des accords signés en février 2015 entre les deux pays, à l’issue de la visite officielle à Rome du président, Denis Sassou N’Guesso. Il s’agit notamment, de six accords de coopération portant sur les secteurs des infrastructures, de l’eau et l’électricité, de l’agriculture et l’élevage, de la construction des nouveaux logements, et du réaménagement du chemin de fer Congo-océan (CFCO) qui avaient été signés à l’issue de la rencontre entre Denis Sassou N’Guesso et Mattéo Renzi, alors premier ministre italien.



Le forum Italie-Congo, l’un des rendez-vous au programme du président congolais, Denis Sassou N’Guesso, prévu pour le 31 janvier, pourrait permettre d’identifier les secteurs clés à travers lesquels les deux pays pourraient intensifier leurs échanges économiques et commerciaux, au-delà du secteur stratégique des hydrocarbures.



Rencontre avec le Pape François



Avant de quitter la capitale italienne, Denis Sassou N’Guesso échangera avec sa Sainteté, le pape François. La dernière rencontre entre ces deux hommes remonte à décembre 2013 au Vatican. A cette occasion, ils avaient exprimé leur volonté de renforcer leur collaboration.



A noter que la coopération diplomatique entre le Congo et l’Italie remonte à 1968. Lors de sa dernière visite à Brazzaville, en octobre 2023, la présidente du conseil des ministres italiens, Giorgia Meloni et Denis Sassou N’Guesso avaient conclu à la nécessité de repenser le modèle de coopération entre leurs deux pays.