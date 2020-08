Déploiement de piles à combustible hydrogène dans un hôpital militaire en Afrique du Sud en réponse au Covid-19

Hier, le ministère sud-africain de la science et de l'innovation (DSI) a dévoilé sept systèmes de piles à combustible hydrogène qui sont utilisées comme principale source d'énergie pour l'hôpital établi dans l’hôpital militaire de Pretoria, dans le cadre de la réponse du gouvernement au COVID-19.

Le projet est un partenariat public-privé entre la DSI, le ministère des Travaux publics et des Infrastructures (DPWI), le ministère de la Défense (DoD), les entreprises locales Bambili Energy et HyPlat, et les entreprises internationales PowerCell Sweden, Horizon Fuel Cell Technologies (Singapour) et Element 1 Corporation (États-Unis). D'autres contributions, sous forme de méthanol et d'hydrogène pour les unités de piles à combustible, ont également été reçues d'Air Products South Africa, de Protea Chemicals et de Sasol.

Bambili Energy se concentre sur l'économie de l'hydrogène, en fournissant des solutions pour compléter diverses formes d'énergie alternative, et s'engage à commercialiser la propriété intellectuelle développée dans le cadre du programme Hydrogen South Africa (HySA).

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité de réagir avec rapidité et flexibilité, en particulier en fournissant des établissements de soins de grande qualité à ceux qui en ont le plus besoin. Les piles à combustible hydrogène conteneurisées peuvent être déployées à bref délai pour fournir une source d'énergie propre, même lorsque le besoin n'est que temporaire.

Le soutien fourni à l’hôpital militaire sera complété par une formation pratique pour garantir que les compétences requises pour faire fonctionner et gérer les systèmes de piles à combustible sont institutionnalisées au sein du gouvernement. Les deux premières phases de la formation se concentreront sur les fonctionnaires du DoD et du DPWI, tandis que la troisième phase concernera les diplômés des collèges d'EFTP sans emploi avec des qualifications N4 en électricité et courant léger et fort.

La technologie des piles piles à combustible à hydrogène est mondialement reconnue pour son potentiel de décarbonation des secteurs de l'énergie et des transports. Les piles à hydrogène produisent de l'électricité au moyen d'une réaction chimique, en utilisant l'hydrogène comme combustible de base avec des catalyseurs à base de platine. Elles sont efficaces, fiables, sûres et silencieuses, garantissant une solution de secours et d'alimentation principale non intrusive. Étant de nature modulaire, elles peuvent être déployées rapidement et facilement évolutives en fonction des besoins, et leur coût de maintenance est relativement faible.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/hydrogen-fue...