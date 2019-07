Dépôts de brevets : les universités américaines en tête

Neuf universités américaines figurent au classement mondial des dix écoles ayant déposé aux États-Unis, en 2018, le plus de brevets liés aux nouvelles technologies.



Harvard, par exemple, a breveté une méthode de lutte contre la contrefaçon de monnaie, et le Massachusetts Institute of Technology (MIT), une capsule électronique que les patients avalent pour permettre aux médecins de suivre électroniquement les principaux signes vitaux.



Ce tout dernier classement international des détenteurs de brevets a été établi par la NAI, l’académie américaine des inventeurs, et l’association américaine des détenteurs de propriété intellectuelle, l’IPOA. Les chercheurs se sont fondés sur des données recueillies auprès du Bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis.



Ils se sont intéressés exclusivement aux brevets dits d’utilité, qui concernent la création ou l’amélioration d’un produit, d’un processus ou d’une machine – le type de brevet le plus courant aux États-Unis.