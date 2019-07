Des assises africaines de l'intelligence économique fin septembre à Abidjan

Avec deux premières éditions à Casablanca au Maroc en juin 2016 et décembre 2017, et la dernière édition à Dakar (Sénégal) en 2018, les Assises Africaines de l’Intelligence Economique se sont imposées comme le rendez-vous incontournable de la communauté de l’IE en Afrique. Chaque année, plus de 150 participants se sont réunis, autour d’une vingtaine d’experts venus d’une quinzaine de pays africains pour des retours d’expériences, des présentations d’initiatives nationales en matière d’IE, des partages de recommandations, de best-practices et des confrontations de points de vue.



Pour cette 4ème édition, les Assises Africaines de l’Intelligence Economique auront lieu à Abidjan sur trois jours, durant la Semaine de l’innovation. Après le Sénégal qui a reçu l'événement en 2018, sous le haut patronage de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Macky Sall, la Côte d’Ivoire est le deuxième pays d’Afrique subsaharienne à accueillir les Assises. Plusieurs structures locales publiques ou privées sont impliquées depuis une dizaine d’années maintenant dans le développement de l’intelligence économique ivoirien.



Trois événements se sont regroupés fin septembre début octobre 2019 pour créer la Semaine de l'innovation à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire. Cette semaine débutera donc avec les Assises Africaines de l’Intelligence Economique. Elle sera prolongée, le 2 octobre, par le lancement de la Plateforme Franco-Fil de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) et de la SEIN (Société d’Encouragement a l’Industrie Nationale). Enfin, les 2, 3 et 4 octobre auront lieu les Africa Rethink Awards organisés par Le Lab avec une soixantaine de start-up africaines.