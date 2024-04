Des cadres tchadiens renforcent leurs compétences en analyse de données sur la santé maternelle et infantile à Kigali

L'objectif de l'atelier est de renforcer les capacités des pays à analyser les données nationales et infranationales sur la SRMNI et la nutrition. Cela permettra aux pays de mieux suivre leurs progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) liés à la santé maternelle et infantile.



Les données probantes sont essentielles pour éclairer les politiques et les programmes de santé. En disposant de meilleures données, les pays peuvent identifier les domaines dans lesquels des progrès doivent être réalisés et cibler leurs interventions plus efficacement.



La participation du Tchad à cet atelier témoigne de son engagement à améliorer la santé maternelle et infantile. Le gouvernement tchadien a fait de ce domaine une priorité et travaille à mettre en œuvre des interventions pour réduire la mortalité maternelle et infantile.



L'atelier de Kigali est une occasion précieuse pour les cadres tchadiens de partager leurs expériences avec leurs homologues d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Ils pourront également apprendre des meilleures pratiques et des dernières innovations en matière de suivi de la SRMNI et de la nutrition.



En renforçant les capacités des pays à analyser les données sur la SRMNI et la nutrition, l'atelier de Kigali contribuera à améliorer la santé maternelle et infantile en Afrique subsaharienne. Les femmes et les enfants en Afrique méritent de vivre en bonne santé et cet atelier est un pas important dans la bonne direction.