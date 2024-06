Des destructeurs de l'environnement arrêtés au Tchad

Lors d'une patrouille, les éléments de la garde forestière et faunique ont saisi une grande quantité de bois vert transportée dans 13 chariots.



Cette opération met en lumière la lutte contre la déforestation menée par les autorités tchadiennes.



Selon Kemba Kya Dambil, Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, des mesures importantes ont été prises pour la protection de l'environnement, notamment la mise à disposition de moyens conséquents au ministère concerné.



M. Kya Dambil a également souligné que la reconstitution du couvert végétal ces deux dernières décennies est un résultat positif de ces efforts.



Il a réitéré la détermination de la garde forestière et faunique à poursuivre sa mission sans relâche et a averti que les auteurs de telles pratiques illégales seront traduits en justice.



L'arrestation de ces individus met en garde ceux qui s'adonnent à la coupe illégale de bois et met en avant la question du changement climatique comme une priorité nationale.



Cette opération s'inscrit dans la volonté du Tchad de préserver son environnement et de lutter contre les effets néfastes de la déforestation.