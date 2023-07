Des dirigeants africains conviés à la grande parade navale de la Russie

Accompagné du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, du Commandant en chef de la Marine, Nikolai Yevmenov, et du Commandant par intérim du district militaire occidental, Sergueï Ryumshin, le Président était à bord de la vedette navale Raptor, qui a navigué autour des navires de guerre défilant sur la Neva. Vladimir Poutine a salué les équipages des petits navires de missile Zelyony Dol et Burya, du sous-marin Sankt Peterburg, de la frégate Neustrashimy, et du sous-marin Velikiye Luki. Le cuirassé Poltava, construit selon les plans et les modèles du 18e siècle, a ouvert le défilé des navires à l'ancre.



Parmi les navires participants au défilé figuraient les vedettes anti-terroristes P-468, P-474 et Nakhimovets, les bateaux de débarquement Ivan Pasko et Alexei Barinov avec le célèbre bateau de Pierre le Grand, ancêtre de la Marine russe, les patrouilleurs de classe Raptor Yevgeny Kolesnikov et P-436, la vedette anti-terroriste Yunarmeyets Dagestana, le chasseur de mines Pavel Khenov et les navires lance-missiles Uglich et Sovetsk. Au total, 11 navires de la Marine et du Service fédéral de sécurité ont participé au défilé dans le golfe de Finlande, ainsi que le sous-marin diesel-électrique Ufa.



À l'ancre dans le Grand Mouillage de Kronstadt, le sous-marin Dmitrov, le navire lance-missiles Mytishchi, la corvette Boiky et le voilier Mir étaient exposés. La goélette Sedov était également présente.



Le défilé s'est terminé par une marche de régiments cérémoniels sur la Place du Sénat, avec des cadets et de jeunes marins du mouvement Young Army.



Les chefs d'État et de gouvernement et les leaders des délégations des nations africaines ayant participé au Deuxième Sommet Russie-Afrique étaient également présents au défilé. Le Président russe a salué les invités étrangers et a eu une brève conversation avec le Président de la République du Congo Denis Sassou Nguesso et le Président intérimaire du Burkina Faso Ibrahim Traoré.



Vladimir Poutine a également rencontré la famille Gorelov de Magadan, qui a reçu l'Ordre de la Gloire Parentale pour avoir élevé plusieurs enfants. La veille, le Président avait rencontré des familles nombreuses au Kremlin et avait promis aux Gorelov qu'il les aiderait à assister à la Grande Parade Navale à Saint-Pétersbourg.



Le Président de la Russie, accompagné des dirigeants africains, a navigué vers Kronstadt à bord d'une vedette, prenant le temps d'observer les navires de guerre déployés dans le golfe de Finlande. À Kronstadt, Vladimir Poutine a accompagné ses visiteurs étrangers au Musée de la Gloire Navale.