AFRIQUE Des entreprises de taxi moto se font concurrence en Afrique de l'Ouest

Alwihda Info | Par Reuters - 12 Juin 2019 modifié le 12 Juin 2019 - 23:07

Les sociétés de taxi-motos se développent en Afrique de l'Ouest grâce au soutien d'investisseurs qui parient que la montée fulgurante des sociétés de taxi à deux roues en Asie peut être reproduite dans certains des pays à la croissance la plus rapide du monde.

Quatre sociétés de taxis pour motos se font actuellement concurrence dans les rues de la capitale commerciale du Nigeria, Lagos, et la plus ancienne société de taxis pour motos nigériane, max.ng, envisage de se lancer au Ghana et en Côte d'Ivoire cette année, ainsi que dans une quatrième ville nigériane.



Alors que les taxis-motos informels circulent en Afrique depuis des années, les nouvelles entreprises espèrent conquérir des parts de marché en offrant à des équipes de conducteurs formés et responsables, des équipements plus sûrs et la commodité de réserver des trajets via une application mobile.



Comme en Asie, les quatre sociétés cherchent également à transformer leurs applications de téléphonie mobile en guichets uniques offrant une multitude de services, du paiement électronique aux livraisons en passant par l'assurance. C'est le genre de stratégie qui a transformé le groupe indonésien Go-Jek en une entreprise de 10 milliards de dollars en moins de dix ans.



Comme dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, les taxis-motos informels circulent partout au Nigéria, où ils sont connus sous le nom d'"okadas". Les entreprises de transport à deux roues espèrent attirer les passagers à la recherche de promenades sûres et rapides.



L'ingénieur Dayo Omolosho's est en train de réserver une moto-taxi après la panne de sa voiture alors qu'il se rendait à une réunion au milieu de la cacophonie de klaxons dans le quartier des affaires de Victoria Island à Lagos.



"Je les considère être plus exécutifs, on se sent plus en sécurité. Je crois qu'ils devraient être formés avant de pouvoir rouler sur Gokada, contrairement à un okada ordinaire sur la route, vous voyez des gens déjà ivres, qui sont parfois défoncés. Je sais que si je me plains, je peux toujours aller sur le site Web de Gokada et déposer ma plainte là-bas. Tout le monde veut aller plus vite à Lagos, nous connaissons tous Lagos mais nous avons toujours peur de l'okada normal, " explique Omolosho, affirmant que les conducteurs travaillant pour des entreprises ont été formés et doivent rendre des comptes grâce à un système de classification et de traitement des plaintes.



Les entreprises rivales organisant des promenades organisées possèdent généralement une application mobile, mais permettent également aux passagers de héler les passagers disponibles.



Gokada a été lancé à Lagos en janvier 2018 et ses motos et ses casques d'un vert éclatant sont devenus un incontournable dans les rues de la mégapole nigériane de 20 millions d'habitants.



Le fondateur, Falim Saleh, qui a créé la société de motos-taxis Pathao au Bangladesh en 2013, a déclaré que la société envisageait de lancer des services similaires dans la ville de Kano, dans le nord du Nigéria, et dans la plaque tournante du pétrole, Port Harcourt, d'ici la fin de l'année.



Il a déclaré à Reuters que l'extension dans les nouvelles villes, les centres de réparation et les écoles de formation de motocyclistes seront financés grâce aux 5 millions de dollars US collectés cette année. Gokada envisage ensuite de déployer d'autres services.



"La réalité est que l'infrastructure n'est pas conçue pour gérer autant de voitures et que de grands projets d'infrastructure tels que les trains prendront beaucoup de temps et il y a tellement d'okadas qu'ils en existeront au moins pendant un certain temps. Pourquoi ne pas s'assurer qu'ils conduisent en toute sécurité, pourquoi ne pas avoir un suivi sur eux, pourquoi ne pas leur donner les permis appropriés et tirer le meilleur parti de la situation au lieu de simplement ignorer cette réalité ", a déclaré Saleh.



Lorsque la société Saleh a été créée, la seule société de taxis à deux roues à Lagos était Max.ng, qui a commencé à transporter des passagers en 2017, deux ans après avoir été créée pour servir de service de courrier. Max.ng est également présente dans les villes d'Akure et d'Ibadan, dans le sud du Nigéria.



Les okadas avaient été si critiqués pour leur conduite imprévue et leurs accidents qu'en 2012, Lagos a interdit aux motos d'une cylindrée inférieure à 200 cm3 d'emprunter les routes principales ou les ponts sillonnant la ville construite autour d'un lagon.



Les règles visaient à réduire le nombre de motos-taxis au milieu des craintes de criminalité.



La plupart des motocyclistes ne peuvent se permettre que des motos moins chères d'environ 100 cm3, mais Max.ng puis Gokada ont été en mesure de construire une flotte de motos de 200 cm3 conforme aux exigences légales.



Jude Okoro a quitté son poste de commis il y a plus d'un an et est devenu un conducteur de Gokada.



"J'étais vraiment intéressée par leur vision, celle de gagner du temps, de les amener à destination, sains et saufs, et je voulais faire partie de cette vision tout en faisant réellement fructifier mes capacités financières pour que je puisse faire plus"dit Okoro.



Max.ng envisage de se lancer dans trois autres villes d'Afrique occidentale - au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Nigeria - d'ici à fin 2019, a déclaré le co-fondateur, Adetayo Bamiduro.



Il a déclaré que l'expansion serait financée par un cycle d'investissement au cours des derniers mois, qui a permis de récolter environ 6 millions de dollars. Il n'a pas révélé l'identité des investisseurs.



Il a ajouté que Max.ng avait prévu 2 millions de déplacements d'ici le premier semestre de 2020, contre 200 000 en mai 2019, en raison de l'expansion en Afrique de l'Ouest.



Bamiduro estime qu'il y a environ 8 millions de chauffeurs de taxi motos informels au Nigéria et qu'il y a de la place pour la croissance dans la région élargie.



"Les Nigérians principalement ... se déplacent principalement en motocyclettes ou en minibus. Ce sont deux espaces qui n'ont pas connu beaucoup de normalisation et de structure même au moment où nous parlons, c'est bien cela. Donc, si vous combinez toutes les plates-formes de promenades organisées et structurées et les entreprises de transport jusqu'à ce jour, il reste encore moins de 1% du marché total ", indique Bamiduro.



L'Afrique offre un énorme potentiel pour les entreprises de motocyclistes en raison du faible nombre de voitures particulières, de la croissance rapide de sa population et du manque de systèmes de transport de masse efficaces dans les villes à croissance rapide et encombrées de voitures.



Le motocyclisme a également pris son envol en Afrique de l'Est, où les taxis à deux roues connus sous le nom de "boda boda" sont déjà populaires.



L'année dernière, le géant américain Uber a lancé son service de portage uberBODA à deux roues dans les capitales de l'Ouganda et du Kenya, bien que la société ait annoncé qu'elle n'envisageait pas de lancer un service similaire au Nigeria.



La société ougandaise SafeBoda, fondée en 2015 et lancée à Nairobi l'année dernière, a annoncé son lancement au Nigéria. L'année dernière, il avait déclaré vouloir s'étendre à au moins 20 autres villes africaines.



En comparaison, environ 120 millions de personnes vivent dans la Communauté de l'Afrique de l'Est, qui comprend le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda.



En mai, Allianz X, la division d'investissement numérique du groupe Allianz, a annoncé qu'elle avait investi une somme non divulguée dans SafeBoda aux côtés de Go-Ventures, un fonds de capital-risque dont le principal investisseur est Go-Jek.



Et la société norvégienne Opera Software a investi dans ORide, un autre service de portage à deux roues lancé au Nigeria ces derniers mois.



Toutefois, les voyages à deux roues en Afrique de l'Ouest sont confrontés à des pièges potentiels.



L'éventail croissant d'options pourrait fragmenter le marché dans une région où Uber et Bolt fournissent des services de voiture bien établis.



Et le coût des trajets pourrait encore peser sur un marché qui comprend principalement des personnes assez riches pour payer le transport aller-retour mais prêtes à renoncer au confort d'une voiture.



Gokada et Max.ng ont tous deux déclaré que le coût moyen d'un voyage était d'environ 2 dollars US.



La plupart des Nigérians vivent avec moins que cette somme chaque jour.



Mais les entreprises qui envisagent de se lancer dans la région ne montrent aucun signe d'affaiblissement.



(Angela Ukomadu, Seun Sanni)





Dans la même rubrique : < > RAWBANK publie son Rapport Annuel 2018 en hausse Orabank remporte le trophée de la meilleure banque régionale en Afrique de l’Ouest pour la 3ème fois La Facilité africaine de soutien juridique tient ses Conseils d’administration et de gouvernance