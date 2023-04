Des journalistes formés sur les questions de santé au Tchad

Le ministère de la Santé publique et de la Prévention en partenariat avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a organisé une formation de trois jours pour des journalistes du 5 au 7 avril 2023, à l'hôtel Lager Plaza de N'Djamena, la capitale tchadienne. La formation est organisée en prélude à la journée mondiale de la santé qui aura lieu le 07 avril 2023. Au total, 20 journalistes, issus de différents médias, publics et privés, ont pris part à cette session de formation qui avait pour thème : "Les médias, acteurs dans la santé au Tchad : rôle et responsabilité".



Dans son discours de clôture, le représentant de l'OMS au Tchad, Dr Kalilou Souley, a rappelé l'histoire de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui célèbre son 75ème anniversaire cette année. Il a souligné que la mission de l'OMS est de travailler à l'amélioration et à la protection de la santé des populations dans le monde entier. Il a également précisé que l'objectif de la formation était d'attirer l'attention des médias sur leur rôle important dans la santé et le bien-être de la population et de leur fournir les mises à jour nécessaires sur les questions de santé au Tchad.



Les journalistes ont eu l'occasion de se former sur différentes thématiques de santé en relation avec le contexte tchadien, notamment la situation épidémiologique, la promotion de la santé, la santé maternelle, infantile et néonatale. Cette session de formation a permis aux journalistes de différents médias d'échanger et de réfléchir sur leur contribution à la promotion de la santé et du bien-être de la population.



Le représentant de l'OMS s'est dit satisfait de cette session de formation enrichissante qui a permis aux journalistes de partager des connaissances et d'acquérir de nouvelles compétences en matière de santé. Cette initiative du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention en partenariat avec l'OMS est une belle opportunité pour renforcer la collaboration entre les médias et les professionnels de la santé au Tchad. Elle permettra d'assurer une meilleure couverture médiatique des questions de santé dans le pays, en particulier en période de crise sanitaire comme celle que nous vivons actuellement.