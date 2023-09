Des leaders mondiaux et personnalités des affaires réunis à l'occasion du Forum ISF

Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère de coordination des affaires maritimes et de l'investissement (Kemenko Marves), a accueilli l'ISF 2023, attirant plus de 800 participants, ce qui en fait l'un des principaux rassemblements sur la durabilité dans la région Asie-Pacifique. Le ministère a organisé le forum en partenariat avec la Chambre indonésienne de commerce et d'industrie (Kadin Indonesia).



Des dirigeants d'organisations multilatérales, comme la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva ont également participé à l'événement. Le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a participé à une discussion au coin du feu avec le ministre coordinateur des affaires maritimes et de l'investissement, Luhut. B. Pandjaitan pendant le dîner de gala.



S'exprimant lors de l'événement, M. Luhut a déclaré que l'Indonésie était prête à devenir une force influente pour faire avancer le programme de développement durable dans la région.

« Chaque pays est différent, avec des points de départ, des capacités et des possibilités de décarbonisation qui lui sont propres. Mais la crise climatique est notre défi commun, et c'est donc le problème de tous. L'échec d'une seule nation est l'échec du monde entier. La collaboration est donc nécessaire pour que tout le monde réussisse. C'est dans cet esprit de collaboration mondiale que nous avons lancé le Forum indonésien pour le développement durable », a déclaré M. Luhut dans son discours.



Arsjad Rasjid, président de Kadin Indonesia, s'est fait l'écho de la déclaration de Luhut en affirmant que la participation active et mutuelle de toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé mondial, peut déboucher sur des solutions gagnant-gagnant pour la croissance et la planète.



« La résolution des problèmes de développement durable au niveau mondial nécessite une approche globale, collaborative et inclusive. En nous engageant avec les diverses parties prenantes, y compris les entreprises, la société civile et les communautés locales, nous pouvons forger des solutions significatives qui non seulement favorisent la croissance durable, mais aussi garantissent les moyens de subsistance », a déclaré M. Arsjad.



Plus de 100 intervenants du secteur des affaires, de la société civile et du gouvernement participent à 10 séances plénières et 14 séances thématiques. La séance plénière aborde des questions telles que la transition vers les énergies vertes et les technologies, la protection de la biodiversité et l'exploitation en aval de l'industrie minérale essentielle pour la décarbonisation. Les 14 sessions thématiques mettent en lumière des questions telles que l'économie circulaire, la coopération internationale et le financement vert, entre autres.