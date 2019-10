« Des milliards en jeu » sera officiellement lancé le 6 novembre au Cap

Le dernier livre de Nj Ayuk et déjà best-seller sur Amazon « Des milliard en jeu » sera officiellement lancé le 6 novembre au Cap.

Le livre a fait les gros titres ces dernières semaines pour avoir atteint le statut de best-seller numéro 1 dans plusieurs catégories tout en étant en pré-commande. Celles-ci incluent le Pétrole et l'Énergie, les Ressources naturelles et la Politique africaine.

Après sa parution le 22 octobre, le livre sera officiellement lancé en présence de plusieurs ministres africains du pétrole, de dirigeants de l'industrie et des médias lors d'une grande cérémonie qui se tiendra le 6 novembre au Cap en Afrique du Sud.

Dans « Des milliards en jeu : L’avenir de l’énergie et des affaires en Afrique », le président de la Chambre africaine de l’énergie et PDG du groupe de droit Centurion propose à l’Afrique une feuille de route détaillée lui permettant de mieux utiliser ses vastes ressources naturelles pour alimenter la croissance économique et améliorer la vie de centaines de millions d’Africains.

Nj Ayuk, l'un des négociateurs et juristes du secteur de l'énergie les plus expérimentés en Afrique, montre comment les entreprises et les gouvernements africains peuvent conclure de meilleures affaires et négocier un meilleur avenir pour le continent. En soulignant le potentiel du gaz naturel pour propulser le continent encore plus haut et en déplorant le manque d'intégration des femmes dans le secteur de l'énergie, Nj Ayuk présente une analyse franche et encourageante de ce que le continent peut réaliser en récupérant l'énergie correctement.

Les solutions critiques du livre aux problèmes clés tels que les négociations d’investissements, la pénurie d’électricité ou la technologie lui ont valu le soutien et les louanges de plusieurs dirigeants de l’industrie de premier plan en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique.

Les parties intéressées et les médias peuvent manifester leur intérêt d'assister à la cérémonie de lancement du livre en envoyant un courrier électronique à mickael@energychamber.org. Pour plus d'informations sur le livre, suivez-nous sur les médias sociaux @BillionsAtPlay (https://bit.ly/349eKlD) .

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/billions-at-...