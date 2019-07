Des plénipotentiaires du Fonds africain de développement visitent deux projets à Madagascar

Une délégation de plénipotentiaires des pays donateurs du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement (AfDB.org), a visité ce lundi 1er juillet deux projets financés par le Fonds à Madagascar. Cette visite de terrain permet aux pays donateurs du Fonds de mesurer l’impact de leur contribution au développement de l’Afrique. La visite s’inscrit dans le cadre la deuxième réunion de consultations sur la reconstitution des ressources du Fonds, qui intervient tous les trois ans.

Centre national de transfusion sanguine

Le premier site visité se trouve au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU/JRA) à Ampefiloha, un quartier d’Antananarivo. Il s’agit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), construit dans le cadre du Projet d’appui à la lutte contre les maladies transmissibles (PALMT), lancé en 2005. Le Fonds africain de développement a financé ce projet par un don de 8 340 000 USD. Le Fonds de l’OPEP pour le développement international (OFID) a également financé ce projet par un prêt de 4 740 000 USD. L’Etat malagasy a, pour sa part, apporté un appui en ressources humaines et les formations.

Ce projet est capital dans la lutte contre le VIH/SIDA, les infections sexuellement transmissibles, la tuberculose et les hépatites. Il sécurise la transfusion sanguine et améliore l’accès de la population aux soins préventifs et curatifs contre les maladies transmissibles. La mise en place et l’opérationnalisation de ce CNTS a eu également pour but le renforcement des capacités nationales de surveillance et de veille épidémiologique.

Lors de cette visite, le secrétaire général du ministère malagasy de la Santé a déclaré que les fonds alloués ont été utilisés à bon escient. L’amélioration de la qualité des soins est tangible grâce à l’achèvement de ce centre. A noter qu’il existe actuellement 70 centres de transfusion sanguine dans tout Madagascar.

Centre public de formation professionnelle pour les personnes en situation de handicap

Les plénipotentiaires du Fonds africain de développement ont ensuite visité le Centre public de formation professionnelle pour les personnes en situation de handicap (CNFPPH) à Tsarahonenana Ampandrianomby, toujours dans la capitale. L’enveloppe pour la construction et l’équipement de ce centre s’élevait à 22 240 000 dollars sur un prêt FAD, avec un don de 695 000 dollars.

Ce projet représente une bouée de sauvetage pour tous ceux qui sont marginalisés par la société en leur offrant une formation permettant de trouver un emploi dans le secteur formel, comme ont pu l’entendre les plénipotentiaires des pays donateurs à travers deux témoignages poignants d’anciens apprentis.

Mlle Raïssa faisait partie de la promotion en coupe et couture de 2013-2014. En dépit de son handicap et du milieu défavorisé dont elle est issue, elle a pu trouver un emploi dans le secteur formel grâce à son certificat de formation. Sa résilience est un encouragement à la continuité du projet.

Pour sa part, Mr Justin a également pu entrer dans le monde du travail. Avec l’aide de la formation en informatique-braille, cet ancien apprenant non-voyant occupe actuellement un poste dans la comptabilité, la gestion de stocks et la relation clientèle d’une entreprise. Il a également pu créer une petite entreprise de traiteur. Ainsi, la formation qu’il a reçue lui permet d’effectuer des recherches personnelles, notamment pour ce qui concerne de nouvelles recettes. Ce bénéficiaire du CNFPPH a demandé à la délégation du Fonds africain de développement de poursuivre et d’améliorer le projet sur l’ensemble du territoire malgache.

Les plénipotentiaires des pays donateurs étaient accompagnés dans leur visite par les administrateurs siégeant au conseil d’administration résidant du Groupe de la Banque africaine de développement.