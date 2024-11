Désinformation au Tchad : Les Forces françaises accusées à tort d’aider Boko Haram

Après que ce récit ait créé un véritable buzz en ligne, l’ambassade de France au Tchad a publié un communiqué le 11 novembre pour démentir ces fausses allégations. Plusieurs éléments indiquent que ces images, de qualité douteuse, ont été sorties de leur contexte.



Photos trompeuses : la vérité sur la formation militaire à N’Djamena



Contrairement aux rumeurs, ces photos montrent une session de formation des Forces françaises aux unités antiterroristes tchadiennes, connues sous le nom de « DAR ». Les images, loin de prouver une quelconque collaboration avec Boko Haram, auraient été prises lors d’une formation à l’Etat-major à N’Djamena, la capitale tchadienne. Cette clarification est appuyée par des témoins qui soulignent le caractère mensonger des allégations.

Le récent bilan officiel des autorités tchadiennes, rendu public après une attaque contre les forces terroristes dans la région du Lac Tchad, ne mentionne en aucun cas la capture de soldats étrangers. Au contraire, les autorités indiquent que 96 terroristes ont été neutralisés, 11 blessés, et une grande quantité d’armement récupérée. Ce silence sur une prétendue implication de la France confirme qu’il s’agit d’une tentative de désinformation.



Une urgence : la solidarité face à la désinformation



Dans ce contexte, il est crucial pour les Tchadiens de rester vigilants face aux fausses informations qui circulent en ligne et de ne pas céder à la panique. La propagation de ces rumeurs alimente des peurs infondées et détourne l’attention des véritables enjeux de sécurité nationale. En ces temps de tension, il est impératif pour chaque citoyen de s’unir autour des Forces de défense et de sécurité tchadiennes pour dénoncer les fausses informations et maintenir l’esprit de solidarité nationale.



La vigilance comme arme contre la manipulation



Cet épisode de désinformation rappelle l’importance de la vigilance dans l’interprétation des contenus partagés en ligne. La guerre contre le terrorisme repose également sur la capacité des citoyens à discerner la vérité de la manipulation. Ensemble, les Tchadiens doivent refuser de se laisser diviser par la peur et la rumeur, et s’aligner avec leurs forces de sécurité pour combattre l’ennemi commun.