Deux talents tchadiens remarqués lors de la compétition internationale de lecture du Saint Coran

Les deux concurrents se sont classés 7ème dans leurs catégories respectives, Ramat dans la catégorie numéro 3 pour la lecture du Saint Coran et le Tadjwith, et Seïd dans la première catégorie pour la lecture du Saint Coran et les explications des différents versets. Avec leur performance remarquable, le Tchad s'est classé 7ème sur les 57 pays participants.



Le retour triomphal de Ramat et Seïd au pays ce dimanche 12 février 2023 a été célébré par une accueil chaleureux organisé par le Vice-président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad, Cheikh Abdeldaïm Mahamat Ousmane. Cet événement marque une réussite pour le Tchad et montre le talent et la détermination des concurrents tchadiens à briller sur la scène internationale.