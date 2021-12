Deux tchadiens distingués à Abidjan par la mission humanitaire de l'ONU

Les tchadiens Toko Essaie et Kolpele Maurice ont été distingués respectivement aux grades de commandant et capitaine, le 18 décembre 2021 à Abidjan en Côte d'Ivoire, dans le cadre la mission humanitaire de l'ONU.



La cérémonie a eu lieu en présence de l'ambassadeur du Tchad en République de Côte Ivoire.



Les deux tchadiens ont reçu leurs "épaulettes" des mains du procureur de la République de la Côte Ivoire.



La mission humanitaire onusienne en question aura pour but de former des futurs juges de paix, aumôniers internationaux et médiateurs de paix.



L'organisation des Nations Unis forme des juges de paix, aumôniers internationaux et médiateurs de paix musulmans et chrétiens pour les déployer dans toutes les couches sociales afin d'apporter une réconciliation durable et définitive.